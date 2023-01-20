Пенсионерка из Улан-Удэ предстанет перед судом за избиение полицейских

Пенсионерка добавила экстрима в свою жизнь, напав на сотрудников полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка еще в ноябре 2022 года пришла в отделение полиции Улан-Удэ и начала оскорблять сотрудников правоохранительных органов. Затем стала бить полицейских, среди которых была и молодая девушка. Удары жительница города наносила ногами по нижним конечностям, сообщает infpol.ru.

- Нанесенные сотрудникам полиции удары не причинили вред их здоровью, однако общественная опасность действий женщины заключалась в посягательстве на служебную деятельность полицейских, препятствовала нормальному исполнению возложенных на них обязанностей, - объяснили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В отношении буйной пенсионерки было возбуждено уголовное дело. При этом она начала скрываться от следствия, из-за чего ее отправили под домашний арест. Самое любопытное, что женщина активно требовала прислать к ней министра иностранных дел СССР. Она хотела рассказать ему о том, как недобросовестно с ней обращаются сотрудники правоохранительных органов.