Инспекторы ДПС помогли двум замерзающим в машинах семьям в Иркутской области

Старшие инспекторы дорожно-патрульной службы Межмуниципального отдела МВД России отдела МВД России «Черемховский» Дмитрий Пышный и Сергей Краснопеев. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поломка автомобиля ночью на трассе зимой – это «приключение», которое никому не пожелаешь. С такой проблемой столкнулись муж с женой на Skoda Rapid. Они вместе ехали из Саянска в Иркутск, но машина сломалась, пришлось стоять на морозе и надеяться на помощь. К счастью, по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в этот момент двигались сотрудники дорожно-патрульной службы Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» Дмитрий Пышный и Сергей Краснопеев.

- В какой-то момент у автомобиля возникла поломка, в результате которой они были вынуждены остановиться. С учетом низкой температуры Госавтоинспекторы пересадили в патрульную машину замерзающих и остановили попутный транспорт, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД смогли остановить одного из водителей, который охотно поддержал пострадавших. Он помог отбуксировать машину. Позже работники СТО устранили поломку.

Также семья из Ангарска поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на дороге тоже на трассе Р-255 «Сибирь». Инспекторы Борис Башаев и Влад Кокухов заметили автомобиль, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Они выяснили, что у Toyota Fielder пробило два колеса.

Из-за поломки семья с несовершеннолетним ребенком осталась без обогрева на морозе в 40 градусов. Полицейские оперативно отвезли колеса на шиномонтаж, где их шины залатали. Затем патруль сопроводил семью до родного Ангарска.