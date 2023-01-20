Режим повышенной готовности введен на территории Иркутска с 21 по 24 января

На улицу в эти дни лучше не входить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям столицы Приангарья предстоят несколько очень холодных дней. С 21 по 23 января на территории региона среднесуточная температура будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Ожидается, что 22 января столбили термометров вовсе упадут до 37 градусов, а 23 января – до 42 градусов. В связи с этим было принято решение ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- В связи с этим все ответственные службы переведены на усиленный режим работы. Особенно тепловики, энергетики, коммунальщики и спасатели, - подчеркнули в администрации.

Также определены дежурные, которые будут круглые сутки мониторить ситуацию. Они будут на связи в том числе с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Обязательно будет проводиться контроль уборки снега. Коммунальщики уделят особое внимание дорогам, мостам, а также паркам и скверам.

Жителей призывают разумно расходовать электроэнергию, а также помнить о правилах пожарной безопасности. Водителям лучше на эти дни отказаться от вождения за рулем.