Определены подрядчики для ремонта более чем 22 км дорог в Иркутске

Ремонты могут начаться после потепления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутск в 2023 году ждут дорожные работы. Отдельные участки в Ленинском, Свердловском, Правобережном и Октябрьском округах будут приведены в порядок в течение этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Мы будем требовать от всех подрядных организаций выполнения работ качественно и в срок. Подчеркну: город не намерен принимать и оплачивать работы, которые не отвечают необходимым требованиям, - добавили в пресс-службе.

Количество замечаний к подрядчикам постепенно становится меньше. Например, в 2020 году их было около 1,5 тыс. В 2022 году замечания были озвучены 334 раза.

Ремонтные работы на дорогах Иркутска будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность участков составляет 22 километра. Контракты уже заключают. В рамках взятых обязательств подрядчики не только обновят покрытие, но и поставят современное освещение, улучшат инфраструктуру для пешеходов.