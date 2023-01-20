Оперативники Иркутской области задержали похитителя постельного белья

Полиция отреагировала быстро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники МО МВД России «Черемховский» в Иркутской области быстро отреагировали на заявление местной жительницы из села Михайловка. Она рассказала, что в магазине около 10 часов утра появился вор. Он схватил постельное белье и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 48-летний житель поселка Михайловка, ранее судимый за аналогичное преступление, - пояснили в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина хотел таким образом заработать. Неизвестно только, успел он сбыть украденное или нет. После встречи с представителями правоохранительных органов мужчина тут же раскаялся и признал свою вину. Теперь он может получить уголовный срок. Возможно, ближайшие четыре года он проведет в тюрьме.