Водителя внедорожника из Иркутска ждут с повинной после ДТП в сквере Кирова

Водитель еще может избежать сурового наказания. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Водитель белого внедорожника ехал мимо гостиницы «Ангара» в Иркутске, когда не справился с управлением. Он задел ограждение, сломав отдельные его части. После этого подъехал к торговому центру, развернулся и двинулся вперед. Однако то ли пассажир, то ли сам водитель вернулся на место происшествия и забрал, судя по всему, оторванный бампер. Теперь виновника ДТП просят самостоятельно явиться с повинной. Об этом сообщает МКУ «Городская среда».

- Мужчина не справился с управлением и протаранил ограждение напротив здания гостиницы «Ангара», после чего скрылся с места ДТП. Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, - уточнили в коммунальном учреждении.

Водитель может самостоятельно прийти на улицу Академическую 12 и сообщить о своем правонарушении. После этого будет определена сумма ущерба. Если он решит и дальше скрываться, то будет подано заявление в полицию. В этом случае водителя могут лишить прав, так как он оставил место ДТП.