Тепловая магистраль стоимостью 4 млрд рублей по улице Баррикад появится в 2023 году

Новая теплосеть улучит жизнь людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство тепловой магистрали на улице Баррикад в Иркутске начнется в 2023 году. Сметно-проектная документация была ранее подготовлена ООО «БЭК». Теперь нужно, чтобы она вовремя прошла государственную экспертизу. Как только будет получено положительное заключение, начнутся строительные работы. Об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

- В 2023 году на эти цели предусмотрено 1,8 млрд рублей, в 2024-м – 2,1 млрд рублей, - уточнил министр.

Кроме того, предместье Рабочее ждут и другие перемены. В частности, будут выполнены работы по реконструкции самотечного канализационного трубопровода от бывшего ИВВАИУ. Он тянется до коллектора по улице Баррикад. Кроме того, напорные трубопроводы будут продлены до КОС правого берега. Такие работы тоже потребуют немало средств. Ожидается, что на них потратят около 2 млрд рублей до 2024 года.