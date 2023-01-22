Погода в Иркутске 22 января 2023 будет аномально холодной Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Температурный рекорд не побьет, но погода в Иркутске 22 января 2023 будет аномально холодной. Утром в городе столбики уличных термометров опустились до -35 градусов. Днем они поднимутся лишь на несколько делений, до -32. Об этом Кп-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 22 января 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 22 января 2023 ожидается с переменной облачностью, днем пойдет слабый снег, - говорят метеорологи. – В облатсном центре дует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем прогнозируем до -30…-32 градусов.

Такие температурные показатели делают сегодняшнее 22 января самым холодным 22 днем первого зимнего месяца за последние несколько лет. Хотите узнать каким же является рекорд? В 1988 году в Иркутске приморозило до -41 градуса. А вот самым теплым остается 22 января 2015 года, тогда было -3.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 22 января также предполагает снег, ветер до 5-10 м/с. Днем в Приангарье -30…-35, в низинах до -40…-45. Холоднее всего нынче в Киренском, Катангском, северо-восточных районах. Там синоптики обещают -38…-43, местами до -52.

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