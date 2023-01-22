Автомобиль провалился в трещину на льду Малого моря на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Первый провал автомобиля на льду Малого моря произошел на Байкале ранним утром в субботу, 21 января. Двое мужчин и женщина на УАЗе не заметили становую трещину и транспорт попал в нее. Вытащить машину самим у них не получилось, вызвали спасателей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службах ГУ МЧС России по Иркутской области и Прибайкальского нацпарка.

- Водитель и пассажиры знали, что выезд на лед запрещен, но были уверены, что им повезет, - говорят спасатели.

Не повезло. К счастью, никто не пострадал и автомобиль не провалился под лед. Спасатели помогли его достать. А вот водителю теперь предстоит отвечать за свои действия перед законом. Ему придется уплатить штрафы.

- Его накажут за нарушение правил безопасности и режима особо охраняемых природных территорий, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Акватория Малого Моря входит в состав Прибайкальского национального парка, для ее посещения необходимо оформить специальное разрешение, которого у незадачливых ездоков не было.

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