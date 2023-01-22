18 пожаров потушили в Иркутской области за сутки
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Пожары в Приангарье регистрируют каждый день и чаще всего их больше десяти за сутки. В минувшие 24 часа спасатели выезжали на вызов и вовсе 18 раз. В огне пострадала одна женщина. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления послужило причиной девяти пожаров, по три пожара произошло в результате короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем, - говорят в Главке. – Дважды пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электроприборов, один пожар произошел в результате поджога.
К счастью, погибших на пожарах 21 января нет. Но есть пострадавшие. Это женщина из садоводства «Учитель» в Шелеховском районе. Загорелась ее дача и пристрои к ней. Спасли пострадавшую соседи до приезда спасателей.
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