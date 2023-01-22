Жители нескольких улиц Иркутска пожаловались на запах химических веществ в воздухе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители сразу трех улиц в Иркутске пожаловались на присутствие в воздухе запаха химических веществ. На это оперативно отреагировали специалисты. Они выехали на место и взяли пробы воздуха. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Мы выехали и взяли пробы атмосферного воздуха на улицах Андреева, Красноярская, Култукская 20 января и после повторно собрали образцы 22 числа, - отметили в Роспотребнадзоре региона. - По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зарегистрировано.

Однако контроль над ситуацией будет продолжаться. Напомним, исследования атмосферного воздуха также проводится на регулярной основе в городе Братск. С начала года там проведено уже 116 исследований. Специалисты замеряют воздух на содержание тридцати химических веществ. Превышения исследуемых веществ в 2023 году не обнаружено.

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