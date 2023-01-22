Мужчина погиб на пожаре в садоводстве Новоясачное в Усольском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье вечером 21 января на пожаре погиб мужчина 1976 года рождения. Пламя вспыхнуло в одном из домов в садоводстве Новоясачное в Усольском районе. О том, что горит дача, терраса и гараж спасателям рассказали очевидцы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение поступило к нам в 19.58, - говорят в Главке. – Когда прибыло первое подразделение, строения уже полностью были охвачены огнем, обрушился потолок и крыша.

Также была угроза для зданий на соседних участках. Пламя удалось сдержать. Тушили огонь на площади в 78 квадратных метров больше получаса. К несчастью, внутри дома было найдено тело погибшего хозяина дома.

- Установлена предварительная причина пожара – это неосторожное обращение с огнем, - отметили в МЧС региона.

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