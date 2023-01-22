Свет отключили в поселке Горный и деревне Куда в Иркутском районе из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе 22 января произошло аварийное отключение электричества в поселке Горный и деревне Куда. Света в этих населенных пунктах не будет пару часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Аварийное отключение электричества произошло в 19.14, - говорят специалисты. – Бригада Восточных электрических сетей уже работает на месте. Они определят и устранят причины из-за которых прекратилась подача электроснабжения в дома жителей.

В сообщении отмечается, что свет вернется в здания до 22.00. Однако, это ориентировочное время устранения неполадок. Стоит отметить, что в воскресенье временно не было электричества также на трех улицах в Грановщине. Там из-за перегруза оборудования проводили работы на трансформаторной станции. Свет подключили в начале пятого часа.

- В период максимальных нагрузок на электросети из-за морозов необходимо бережно использовать электроэнергию, - говорят в компании. - Не включать отопительные приборы на максимальные величину без нужды, не отапливать вспомогательные помещения без острой необходимости, не включать одновременно энергоемкие электроприборы.