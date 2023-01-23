Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в Иркутске доступны с 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материнский капитал в Иркутске 2023 предоставляет новые возможности для молодых родителей. С 1 января родители имеют право на получение ежемесячных выплат на детей до 3-х лет за счет средств указанной меры господдержки. Однако оформить их могут только родители, которые еще не воспользовались маткапиталом. Об этом сообщают в пресс-службе Социального фонда России по Иркутской области.

Материнский капитал в Иркутске 2023

- Еще одно нововведение - теперь при назначении выплаты и определении ее размера учитываются природно-климатические условия проживания, - отметили в ведомстве. - Так, в Иркутской области для северных территорий с 2023 года размер выплаты составляет - 18 335 рублей, для южных - 14 098 рублей.

Подать заявление на получение этой меры поддержки можно в любое время через портал Госуслуг либо в клиентских службах СФР и в МФЦ.

Напомним, в Иркутской области в прошлом году рождаемость упала до рекордно низкой отметки за последние 11 лет. Такими данными поделился ЗАГС. В сравнении с 2011 годом число новорожденных уменьшилось на 1,5 тысячи. Тогда на свет появились 38 973 малыша. С января по декабрь 2022 года специалисты выдали 24 753 свидетельства о рождении.