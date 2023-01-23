Все объекты жизнеобеспечения Иркутска работают в штатном режиме Фото: Яна ЛИСИНА

Все объекты жизнеобеспечения Иркутска работают в штатном режиме, делятся в пресс-службе администрации города. На территории областного центра. как и в регионе, действует режим повышенной готовности из-за экстремально низких температур. Утром 23 января столбики термометров опустились до -46 градусов. В минувшие сутки мороз стал причиной частичных отключений света, а также холодной воды, однако специалисты быстро справились с неполадками. Аварий на системам тепло- и водоснабжения, электричества не зарегистрировано.

– Уже днем, по прогнозам синоптиков, морозы пойдут на спад. Однако коммунальные службы продолжат работать в режиме повышенной готовности, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Из-за холода несколько троллейбусов и автобусов не смогли сегодня выйти на линию. Однако все трамваи были выпущены по расписанию.

Напомним, введение режима повышенной готовности означает, что все структуры в условиях аномальных морозов на возникающие внештатные ситуации должны реагировать оперативно. Что для этого важно? Взаимодействие между муниципальными образованиями и оперативными ведомствами, ресурсоснабжающими организациями должно быть на высоком уровне. Во вторник, 24 января, ночью ожидается температура до -27. Днем уже -20. Таков прогноз от метеорологов Гидрометцентра России.