Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области до 25 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим повышенной готовности действует в Приангарье из-за аномально низких температур. Утром 23 января столбик термометра местами опускался до -54. В воскресенье, 22 января, в течение дня жителями региона был дважды побит рекорд потребляемой мощности за всю историю наблюдений. Пиковое значение - 9310 МВт. В последний раз такие показатели были зафиксированы прошлой зимой и в 1989 году.

Что означает режим повышенной готовности? Все структуры в условиях аномального холода на возникающие внештатные ситуации должны реагировать оперативно. Важно взаимодействие между муниципальными образованиями и оперативными ведомствами, ресурсоснабжающими организациями должно быть на высоком уровне.

Жителей Иркутской области в период экстремальных морозов просят бережно относиться к электроэнергии. Не включать отопительные приборы на максимальную величину без нужды, исключить одновременное включение энергоемких приборов, не допускать случаев превышения разрешенной мощности.