Дома в Ленинском округе Иркутска остались без света из-за аварии 23 января Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 23 января около полудня отключили свет в жилых домах Ленинского района Иркутска. Под отключение частично попали улицы Баумана и Севастопольская. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электрические сети».

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00 (Ирк), - отмечают в сообщении.

Напомним, до 15:00 обещают восстановить электроснабжение в домах Октябрьского округа. Там свет отключили из-за техногенных ошибок в работе сети, которые связаны с аномальными холодами, обрушившимися на Иркутскую область.