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НовостиОбщество23 января 2023 5:55

Дома в Ленинском округе Иркутска остались без света из-за аварии 23 января

Под отключение частично попали улицы Баумана и Севастопольская
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Дома в Ленинском округе Иркутска остались без света из-за аварии 23 января

Дома в Ленинском округе Иркутска остались без света из-за аварии 23 января

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 23 января около полудня отключили свет в жилых домах Ленинского района Иркутска. Под отключение частично попали улицы Баумана и Севастопольская. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электрические сети».

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00 (Ирк), - отмечают в сообщении.

Напомним, до 15:00 обещают восстановить электроснабжение в домах Октябрьского округа. Там свет отключили из-за техногенных ошибок в работе сети, которые связаны с аномальными холодами, обрушившимися на Иркутскую область.