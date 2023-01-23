День студента в Приангарья пройдет интересно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День студента в Иркутске 25 января 2023 года пройдет с большим количеством мероприятий. Ожидается, что в этот день все желающие смогут, например, попробовать себя в массовом катании на коньках «Все на лед!». Об этом сообщает заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович.

День студента в Иркутске 25 января 2023

- Старт студенческим мероприятиям в 2023 году был дан на «Школе студенческого самоуправления», которая у нас идет много лет дважды в год: уже 20 лет проходят летние сессии и 15 лет – зимние, - добавила замминстра.

В массовом катании участвуют жители других регионов. Всего в акции примут участие 14 муниципалитетов Приангарья. Также будет проведен конкурс «Студент года СПО». Это многолетняя традиция.

Участников конкурса не просто оценивают. Это прежде всего командная работа, которая позволяет юным жителям региона понять, как они могут взаимодействовать в команде. Кроме того, такие мероприятия любят и сами студенты. Так они могут отлично провести время 25 января, а потом уже отмечать свой праздник, как пожелают.