Пожарные из Тайшета спасли замерзающих дальнобойщиков на федеральной трассе

Фуры зимой могут ломаться даже в самых глухих местах нашей страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поломанный автомобиль зимой на федеральной трассе – это то еще испытание для любого водителя. Если речь идет о фуре, то проблем точно не избежать. Машину таких размеров крайне сложно буксировать. Поэтому, когда на телефон спасения 112 поступил звонок, сотрудники МЧС тут же отправились на место происшествия. Оказалось, что водитель фуры мерзнет в поломанной машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Кафе поблизости не работало, и водитель находился в явной опасности. Из ближайшего поселка Юрты к нему был направлен пожарный автомобиль, на котором мужчину доставили в пожарную часть, обогрели и накормили. Водитель и сейчас там, ожидает своих коллег, - пояснили в ведомстве.

Также спасатели обнаружили еще два тягача. Водитель одного из них сообщил, что подождет помощь, так как вызвал эвакуатор. Вторую фуру отбуксировали спасатели до ближайшего кафе.

В МЧС напоминают, что заведения общепита на трассах – это пункты обогрева, которые доступны для всех. В морозы можно посетить их, чтобы не замерзнуть на дороге. Кроме того, при поломках нужно звонить по номеру 112.