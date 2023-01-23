Назначен новый министр лесного комплекса Иркутской области

Новый министр в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье назначен новый министр лесного комплекса. Им стал Эдуард Филиппов. Эта должность важна в регионе, так как леса занимают более 90% его территории. Новый руководитель должен будет решать множество задач на своем посту. В том числе следить за тем, чтобы ресурсы региона расходовали разумно. О назначении сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Эдуард Филиппов в министерстве лесного комплекса Иркутской области начал работу с 2016 года в должности старшего специалиста отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах, - добавили в пресс-службе.

С 2019 года Филиппов временно исполнял обязанности заместителя министра. На этой должности его утвердили только в 2021 году. Теперь он пошел на повышение.

Владимир Читоркин, экс-глава министерства, перешел на другую должность. С 17 января 2023 года он является заместителем председателя правительства региона.