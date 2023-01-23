Около 80 пунктов обогрева вместимостью более 3 тыс. человек развернуты в Иркутской области

Пункты обогрева развернуты в регионе. Фото: Анна МАРТЫНОВА

Мобильные пункты обогрева в Приангарье зимой – это жизненно важная необходимость. Поломка автомобиля на трассе, любое происшествие может стать смертельно опасным, так как люди могут попросту замерзнуть во время сильных холодов. При поддержке МЧС региона были созданы около 80 пунктов обогрева, которые могут вместить более 3 тыс. человек. Это кафе, гостиницы, заправки и другие объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- На особом контроле опасный участок дороги - перевал от поселка Моты до поселка Култук, где для организации жизнедеятельности водителей и пассажиров развернут мобильный пункт обогрева вместимостью 50 человек, - добавили в министерстве.

В основном пункты обогрева находятся на опасных участках дорог. Также они развернуты на трассах с наибольшей интенсивностью движения. Речь идет о Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах. Есть пункты также в Шелеховском, Слюдянском и Братском районах. Не стали исключением Усть-Кутский район и Ангарский городской округ. Здесь также могут остановиться все, кто столкнулся с бедой на дороге.