Колотил так, что переломал ребра: мужчина жестоко убил свою 88-летнюю мать в Иркутской области

Врачи не успели спасти пенсионерку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. Год назад, в январе 2022 года, 55-летний мужчина сначала напился, а затем начал избивать свою мать. Престарелая женщина 88 лет скончалась после побоев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- От полученной тупой травмы грудной клетки и переломов ребер женщина скончалась у себя в квартире. Злоумышленник был задержан следователями СК и заключен судом под стражу, - добавили в пресс-службе.

Мужчину обвиняют по статье за убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Он может получить за свое преступление от 6 до 15 лет тюрьмы. Не сообщается, раскаялся ли в содеянном сын, убивший мать. Тем не менее, суд должен решить, точно ли виноват подозреваемый. У прокуратуры в этом нет сомнений.