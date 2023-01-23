Свалку в пади Талая Слюдянского района рекультивируют до конца 2024 года

Уборка отходов остается важной проблемой с регионе, как и вопрос свалок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огромная свалка, объем которой составляет около 100 тыс. куб. м, в пади Талая будет рекультивирована. Это значит, что она перестанет представлять потенциальную опасность для всего региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

- Приказ о включении несанкционированной свалки на территории центральной экологической зоны озера Байкал в ГРОНВОС подписан Минприроды России. Это один из самых сложных объектов на территории Иркутской области. Из-за очень большого объема свалку невозможно вывезти и разместить отходы на полигоне, - пояснила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Были рассмотрены несколько вариантов решения проблемы. В итоге рекультивация оказалась в приоритете. Она должна позволить ликвидировать негативное влияние отходов на экологию региона.

Подготовка проектно-сметной документации должна быть завершена до конца 2023 года. Средства на эту цель выделили годом ранее. Всего будет потрачено почти 13 млн. рублей на проект. Сами работы начнутся в 2024 году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».