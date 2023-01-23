Два автомобиля УАЗ застряли во льду Байкала на прошедших выходных

Автомобиль мог вовсе уйти под лед. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ледовая обстановка на Байкале остается нестабильной, так как сохраняются температурные перепады. В связи с этим водителям запретили испытывать на прочность лед и заодно проверять свою везучесть. Тем не менее, смельчаки находятся. Так, в субботу двое мужчин и женщина на автомобиле «УАЗ-Патриот» застряли в 10 км от острова Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Двигаясь по льду, водитель не увидел становую трещину, и машина угодила в нее. Самостоятельно вытащить авто не получилось, пострадавшие обратилась к спасателям Сахюртинского ПСП Байкальского отряда, - уточнили в министерстве.

Вытаскивать машину пришлось при помощи ворота и троса. К счастью, никто не пострадал. Люди были оперативно доставлены в поселок Сахюрт.

Другой случай, также на автомобиле УАЗ, случился в устье реки Баргузин Республики Бурятия. На льду Байкала застряли два человека из поселка Усть-Баргузин. Водителя и пассажира отвезли в безопасное место, их жизням и здоровью ничего не угрожает.