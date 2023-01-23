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НовостиОбщество23 января 2023 11:57

Сотрудники полиции спасли водителя на трассе в Иркутской области при 40-градусном морозе

Его грузовой фургон сломался, он не мог доехать до СТО
Валентина БУЙЛОВА
Водитель пытался сам чинить машину во время жуткого холода.

Водитель пытался сам чинить машину во время жуткого холода.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы дорожно-патрульной службы Александр Кочан и Иван Серых несли обычное дежурство на федеральной автодороге «Вилюй», когда заметили грузовой автомобиль на обочине. Машина стояла частично на проезжей части, что выглядело немного странно. Оказалось, что автомобиль сломался, а его водитель мог замерзнуть в 40-градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Чтобы помочь водителю, госинспекторы обогрели его в патрульной автомашине и оказали помощь в приобретении необходимых запчастей для приведения транспортного средства в рабочее состояние, - добавили в пресс-службе.

Также выяснилось, что водитель ехал из Усть-Кута в Сургут. Однако топливная система дала сбой. В итоге, 42-летний мужчина оказался на трассе без какой-либо помощи и шансов согреться. Удалось постепенно отогреть автомобиль, чтобы потом водитель мог двигаться дальше. В этом помогли другая машина и специальные тепловые устройства.