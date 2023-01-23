Сотрудники полиции спасли водителя на трассе в Иркутской области при 40-градусном морозе

Водитель пытался сам чинить машину во время жуткого холода. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы дорожно-патрульной службы Александр Кочан и Иван Серых несли обычное дежурство на федеральной автодороге «Вилюй», когда заметили грузовой автомобиль на обочине. Машина стояла частично на проезжей части, что выглядело немного странно. Оказалось, что автомобиль сломался, а его водитель мог замерзнуть в 40-градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Чтобы помочь водителю, госинспекторы обогрели его в патрульной автомашине и оказали помощь в приобретении необходимых запчастей для приведения транспортного средства в рабочее состояние, - добавили в пресс-службе.

Также выяснилось, что водитель ехал из Усть-Кута в Сургут. Однако топливная система дала сбой. В итоге, 42-летний мужчина оказался на трассе без какой-либо помощи и шансов согреться. Удалось постепенно отогреть автомобиль, чтобы потом водитель мог двигаться дальше. В этом помогли другая машина и специальные тепловые устройства.