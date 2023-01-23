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НовостиЗдоровье23 января 2023 12:22

18,3 тысячи жителей заболели ОРВИ за прошедшую неделю в Иркутской области

10 тысяч из них – это дети разного возраста
Валентина БУЙЛОВА
Лучше защитить себя от возможного заболевания.

Лучше защитить себя от возможного заболевания.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Врачи зафиксировали более 18,3 тысяч случаев ОРВИ в Приангарье в течение прошедшей недели. Это значительно меньше, чем, к примеру, в декабре 2022 года, когда был острый период заболеваемости. Примерно 10 тысяч из всех заболевших – дети дошкольного и школьного возраста. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Показатель заболеваемости в целом по области находится ниже эпидемического порога на 16%. Установлена циркуляция вируса грипп А (H1N1)-2009, аденовирусов, бокавирусов и других, - добавили в пресс-службе ведомства.

Врачи напоминают, что нужно соблюдать меры предосторожности. В частности, носить маску в общественных местах, а также регулярно мыть руки. Социальная дистанция также поможет избежать неприятных симптомов. Кроме того, очень полезно делать в помещениях влажную уборку. Если заметны первые симптомы вирусного заболевания, то нужно обращаться к врачу.