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НовостиОбщество23 января 2023 12:20

Жители Зиминского района получили сроки за незаконную вырубку леса на 350 тысяч рублей

Организатор "банды" получил 4 года колонии
Елена СИНИЦА
Жители Зиминского района получили сроки за незаконную вырубку леса на 350 тысяч рублей

Жители Зиминского района получили сроки за незаконную вырубку леса на 350 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Куйтунский районный суд признал виновными в незаконной рубке леса четырех жителей Зиминского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Суд установил, что в ноябре 2018 г. подсудимые договорились на совершение рубки леса на территории Куйтунского района при отсутствии разрешительной документации. С этой целью один из них, взяв на себя роль организатора, приискал место произрастания наиболее ликвидной древесины, - рассказали в прокуратуре.

Затем организатор снабдил группу необходимыми инструментами и доставил их к месту рубки. Общий нанесенный ущерб оценивается правоохранительными органами в сумму свыше 350 тысяч рублей.

В результате организатор получил 4 года и 1 месяц лишения свободы, а его подельники - от 2 лет 8 месяцев до 3 лет. Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима.