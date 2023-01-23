Жители Зиминского района получили сроки за незаконную вырубку леса на 350 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Куйтунский районный суд признал виновными в незаконной рубке леса четырех жителей Зиминского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Суд установил, что в ноябре 2018 г. подсудимые договорились на совершение рубки леса на территории Куйтунского района при отсутствии разрешительной документации. С этой целью один из них, взяв на себя роль организатора, приискал место произрастания наиболее ликвидной древесины, - рассказали в прокуратуре.

Затем организатор снабдил группу необходимыми инструментами и доставил их к месту рубки. Общий нанесенный ущерб оценивается правоохранительными органами в сумму свыше 350 тысяч рублей.

В результате организатор получил 4 года и 1 месяц лишения свободы, а его подельники - от 2 лет 8 месяцев до 3 лет. Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима.