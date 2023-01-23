Рекорд потребления энергетической мощности установлен в Иркутской области 23 января

Населенные пункты были без света несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области второй год подряд устанавливаются рекорд. Максимальное количество потребляемой электроэнергии было потрачено 23 января из-за сильных морозов. Показатель составил 9421 МВт. Такой расход привел к отключениям электричества в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.

- В период аномальных морозов энергосистема региона испытывает экстремальные нагрузки, однако действующие допустимые показатели по отключениям не превышены. Население обеспечивается электроэнергией по третьей категории надежности электроснабжения, - отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

К примеру, прошлой зимой пик нагрузки составлял 9111 МВт, что примерно на 300 МВт меньше, чем этой зимой. До этого момента нагрузка не превышала 8664 МВт. Такой показатель держался с 1989 года.

Увеличение нагрузки на сети опасно тем, что они могут выходить из строя. Например, пропало электроснабжение в 4 населенных пунктах Осинского района. Здесь более 300 домов почти на 4 часа оставались без электричества. Также были отключения в Киренске, Ангарске, Слюдянке, Грановщине, Куде. Пришлось посидеть без электричества в селе Холмушино и деревне Кочерикова Усольского района, селе Первомайском Нукутского района, двух населенных пунктах Черемховского района, ряде других территорий.