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НовостиОбщество23 января 2023 12:52

Рекорд потребления энергетической мощности установлен в Иркутской области 23 января

Пик загрузки составил 9421 МВт, что на 300 МВт больше, чем год назад
Валентина БУЙЛОВА
Населенные пункты были без света несколько часов.

Населенные пункты были без света несколько часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области второй год подряд устанавливаются рекорд. Максимальное количество потребляемой электроэнергии было потрачено 23 января из-за сильных морозов. Показатель составил 9421 МВт. Такой расход привел к отключениям электричества в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.

- В период аномальных морозов энергосистема региона испытывает экстремальные нагрузки, однако действующие допустимые показатели по отключениям не превышены. Население обеспечивается электроэнергией по третьей категории надежности электроснабжения, - отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

К примеру, прошлой зимой пик нагрузки составлял 9111 МВт, что примерно на 300 МВт меньше, чем этой зимой. До этого момента нагрузка не превышала 8664 МВт. Такой показатель держался с 1989 года.

Увеличение нагрузки на сети опасно тем, что они могут выходить из строя. Например, пропало электроснабжение в 4 населенных пунктах Осинского района. Здесь более 300 домов почти на 4 часа оставались без электричества. Также были отключения в Киренске, Ангарске, Слюдянке, Грановщине, Куде. Пришлось посидеть без электричества в селе Холмушино и деревне Кочерикова Усольского района, селе Первомайском Нукутского района, двух населенных пунктах Черемховского района, ряде других территорий.