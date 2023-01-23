45 браков заключили жители Иркутской области в красивую дату 23 января 2023

Свадьба зимой в красивую дату - особое событие. Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционные шутки про то, что кто-то из супругов не помнит дату свадьбы, точно не грозят парам, поженившимся 23.01.2023. Считается, что эта красивая дата может быть счастливой. Хотя так думают многие и про другие даты. Тем не менее, именно в этот день в Иркутской области стало на 45 счастливых семей больше. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС Иркутской области. Впереди и другие красивые даты.

- 23.02.2023 в рамках проекта «Женись на Байкале» в единственную зеркальную дату года служба ЗАГС Иркутской области проведет торжественную регистрацию брака на льду озера Байкал в поселке Листвянка, - пояснили в ЗАГС.

Однако подать заявление на эту дату в феврале уже нельзя. Документы принимали только до 22 января. Тем не менее, в 2023 году еще будет красивые даты, которые можно сделать особенно важными и создать семью.

Напомним, что в последнюю красивую дату 2022 года (22.12.2022) в Иркутской области поженились чуть больше 200 влюбленных пар. Кстати, именно 22 число было особенно популярно среди молодожёнов год назад. Зеркальную дату 22.02.2022 выбрали 359 пар, более 346 пар поженились в июле, в сентябре 149 пар решили зарегистрировать отношения, в ноябре - 157. Посмотрим, какие итоги будут в 2023 году. Теперь, скорее всего, самым популярным днем для свадьбы будет 23 число.