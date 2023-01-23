Ревнивец поджег дом вместе с бывшей женой и ее детьми в Бурятии. А затем пытался убить ее друга

Пожар обошелся без жертв. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В республике Бурятия вынесен приговор мужчине, который жестоко убил свою бывшую сожительницу. Пострадала не только она. Как было установлено следствием, в селе Хасурта мужчина напился и забрался в дом к своей бывшей даме сердца. Затем он решил проникнуть в дом к новому возлюбленному своей экс-пассии. Он облил деревянные конструкции топливом из канистры и поджог строение. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

- При этом женщина находилась в доме вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми. К счастью, пожар увидел сосед, который разбудил мать с малышами и помог им выбраться наружу через окно. Потерпевшая и один ребенок получили ожоги; жилище практически полностью было уничтожено огнем, - добавили в Следкоме.

Сотрудники правоохранительных органов доказали вину подозреваемого. Он признан виновным в угрозе убийства и покушении на убийство двух и более лиц. Также доказано, что он пытался умышленно уничтожить или повредить чужое имущество.

Экс-любовник отправится в исправительную колонию особого режима на 13, лет. Также он должен будет заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.