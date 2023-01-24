Тепло вернулось почти в 1000 домов Железногорска-Илимского после перебоев на ТЭЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тепло возвращается в дома, детсады и школы Железногорска-Илимского после перебоев на местной ТЭЦ из-за промерзшего угля. Утром 24 января температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах соответствует нормативной, сообщают в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области.

В настоящее время задействованы четыре котла, в том числе резервный. Увеличено число сотрудников. ТЭЦ работает в штатном режиме.

Напомним, 23 января без отопления остались жители 961 жилого дома. Также батареи перестали работать в 18 соцобъектах. Все это на фоне аномально низких температур было равно ЧП. В городе ввели режим повышенной готовности. К слову, проблема с теплоснабжением произошла и в поселке Рудногорск Нижнеилимского района. Котельная работала с перебоями из-за плохой щепы. Однако недочеты удалось устранить. С 11 января все пришло в норму.