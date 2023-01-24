Досрочные выборы мэра Куйтунского района пройдут 23 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Думы Куйтунского района пришли к решению назначить досрочные выборы мэра. Также была выбрана дата проведения голосования - 23 апреля. После того, как материал на эту тему будет опубликован на страницах «Вестника Куйтунского района», официального издания муниципального образования, кандидаты смогут приступить к выдвижению. Кандидаты и партии смогут приступить к выдвижению. Об этом сообщают в избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, 23 декабря прошлого года глава Куйтунского района ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре стало известно о его аресте по подозрению в незаконной вырубке и продажи леса. По предварительным данным, чиновник с 2017 по 2019 год действовал в сговоре с несколькими людьми и нанес ущерб государству на 144 миллиона рублей. Дерево продавали в Китай.