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НовостиОбщество24 января 2023 6:01

Досрочные выборы мэра Куйтунского района пройдут 23 апреля

Кампания стартует после 26 января
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Досрочные выборы мэра Куйтунского района пройдут 23 апреля

Досрочные выборы мэра Куйтунского района пройдут 23 апреля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Думы Куйтунского района пришли к решению назначить досрочные выборы мэра. Также была выбрана дата проведения голосования - 23 апреля. После того, как материал на эту тему будет опубликован на страницах «Вестника Куйтунского района», официального издания муниципального образования, кандидаты смогут приступить к выдвижению. Кандидаты и партии смогут приступить к выдвижению. Об этом сообщают в избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, 23 декабря прошлого года глава Куйтунского района ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре стало известно о его аресте по подозрению в незаконной вырубке и продажи леса. По предварительным данным, чиновник с 2017 по 2019 год действовал в сговоре с несколькими людьми и нанес ущерб государству на 144 миллиона рублей. Дерево продавали в Китай.