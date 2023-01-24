Повышение зарплаты учителям обсудили депутаты Думы Иркутска

Депутаты думы Иркутска обсудили повышение зарплаты педагогам Фото: Дума Иркутска

На заседании постоянной комиссии по социальной политике Думы Иркутска под председательством Виталия Матвийчука прошло обсуждение мер социальной поддержки педагогов по инициативе депутата Александра Квасова.

Как доложила начальник департамента образования администрации города Анжела Головко, штатная численность педагогов в школах Иркутска сейчас составляет 11640 мест. При этом фактически работает лишь 7959 человек, то есть 68,4% от необходимого количества. При этом средняя нагрузка на учителя составляет 1,8. Чтобы снизить загруженность до 1,3 ставки, необходимо набрать 1477 педагогических работников. В детские сады требуется 283 человека. Свободны и 13 мест на посты руководителей образовательных учреждений.

– Не хватает почти 32% учителей. Я считаю, что необходимо с этим бороться, – прокомментировал депутат, инициатор вопроса Александр Квасов. – Когда в 2016-2017 годах построили малосемейное общежитие для педагогических работников в Ново-Ленино, мы приняли решение построить такие же общежития и в каждом округе. И я считаю, что это необходимо реализовывать для привлечения специалистов в сферу образования.

Уже сейчас в областном центре действуют такие меры поддержки для молодых педагогов, как повышающие коэффициенты, единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей, ежемесячная компенсация расходов на оплату найма жилья (но не более 15 тысяч рублей), ежемесячная надбавка за квалификационную категорию, наличие ученой степени или ведомственной награды. Предоставляются жилые помещения в общежитиях, выплата на частичную оплату строительства жилого помещения, а молодым семьям – социальная выплата на приобретение жилья. За счет муниципального бюджета оказывается материальная поддержка студентов на целевом обучении. Открыты и восемь педагогических классов в школах, где обучается 185 детей.

– Пока заработная плата не будет соответствовать, мы не сможем ничего сделать. Сегодня ставка учителя составляет восемь тысяч, – отметила депутат, директор школы № 31 Антонина Корочкина.

Депутаты высказали свои предложения: оплата педагогам санаторно-курортного лечения и бесплатный проезд в муниципальном транспорте. Кроме того, по мнению народных избранников, следует поддерживать не только молодых специалистов, но и опытных учителей.

В результате обсуждения, комиссия предложила администрации составить дорожную карту, в которой будут учтены инициативы депутатов. Ее представят в марте этого года.