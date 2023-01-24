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НовостиОбщество24 января 2023 8:01

Полиция Иркутской области ищет потерявшегося 35-летнего глухонемого мужчину

Он ушел из дома и не вернулся до сих пор
Валентина БУЙЛОВА
Мужчина пропал недавно.

Мужчина пропал недавно.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники уголовного розыска объявили поиск без вести пропавшего Дмитрия Юрьевича Бызова. 35-летний мужчина ушел из дома, который расположен в СНТ «Новое» в Иркутском районе. На данный момент неизвестно, где он находится. Проблем в том, что Дмитрий - глухонемой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Приметы: рост 170 сантиметров, европейский тип лица, волосы темные с залысинами, глаза зеленые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную шапку, зеленые штаны и серые валенки, - пояснили в пресс-службе.

Важно понимать, что мужчина не может откликнуться на вопрос или отреагировать на призыв. Если похожие человек встретился на пути, нужно написать ему текст в телефоне или знаками попытаться объяснить, что его ищут. Всех, кто располагает хоть какой-то информацией, просят связаться с сотрудниками правоохранительных органов или позвонить в службу спасения.