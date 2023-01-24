Студентов Иркутска бесплатно проверят на ВИЧ 25 января

Тестирование можно и нужно проводить регулярно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобильный пункт иркутского Центра СПИД совершенно бесплатно смогут посетить все желающие студенты 25 января. Здесь будет проходить экспресс-тестирование на ВИЧ. Прийти и сдать анализы можно будет с 13.30 и до 21.00. Об этом сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

- Молодежь − достаточно уязвимая группа в отношении ВИЧ-инфекции. Конечно, проходить тестирование желательно каждые три месяца, поскольку инкубационный период ВИЧ-инфекции длится от месяца до года, − сказал и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Тестирование пройдет на острове Конный. Здесь же с 17.00 планируется развлекательная программа. В ней могут принять участие все, кто отмечает этот праздник. Кроме того, у студентов будет бесплатный проезд на транспорте 25 января. Акция действует по всему Приангарью.