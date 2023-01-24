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НовостиОбщество24 января 2023 8:21

Реставрация четырех объектов культурного наследия Иркутска завершается

Работы проводят частные инвесторы за свой счет
Елена СИНИЦА
Реставрация четырех объектов культурного наследия Иркутска завершается

Реставрация четырех объектов культурного наследия Иркутска завершается

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске подходят к завершению реставрационные работы у четырех объектов культурного наследия. Речь идет об объектах на улицах Карла Либкнехта, 18, Баррикад, 35, Фридриха Энгельса, 19 и Седова, 33. Об этом передает пресс-служба горадминистрации.

– Каждый объект получает вторую жизнь без привлечения бюджетных средств. После этого в зданиях открывают кафе, магазины, гостиницы. Всего за десять лет работы за счет средств инвесторов в областном центре приведено в порядок и введено в эксплуатацию 20 ветхих и аварийных домов-памятников, – сказал директор АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) Петр Елизаров.

Он также добавил, что сейчас проводится реставрация еще десяти таких объектов. В их числе здания на улицах Сурикова, 9, Октябрьской Революции, 20б, Софьи Перовской, 20б, Гаврилова, 2, Кожова, 28.

Поясним, инвесторы, которые занимаются реставрацией объектов, проходят конкурсный отбор. Победитель берет на себя затраты в виде выкупной стоимости здания с земельным участком, проектирования, экспертизы, реставрации. Объект переходит в собственность инвестору только после выполнения всех обязательств и ввода в эксплуатацию.