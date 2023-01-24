Реставрация четырех объектов культурного наследия Иркутска завершается Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске подходят к завершению реставрационные работы у четырех объектов культурного наследия. Речь идет об объектах на улицах Карла Либкнехта, 18, Баррикад, 35, Фридриха Энгельса, 19 и Седова, 33. Об этом передает пресс-служба горадминистрации.

– Каждый объект получает вторую жизнь без привлечения бюджетных средств. После этого в зданиях открывают кафе, магазины, гостиницы. Всего за десять лет работы за счет средств инвесторов в областном центре приведено в порядок и введено в эксплуатацию 20 ветхих и аварийных домов-памятников, – сказал директор АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) Петр Елизаров.

Он также добавил, что сейчас проводится реставрация еще десяти таких объектов. В их числе здания на улицах Сурикова, 9, Октябрьской Революции, 20б, Софьи Перовской, 20б, Гаврилова, 2, Кожова, 28.

Поясним, инвесторы, которые занимаются реставрацией объектов, проходят конкурсный отбор. Победитель берет на себя затраты в виде выкупной стоимости здания с земельным участком, проектирования, экспертизы, реставрации. Объект переходит в собственность инвестору только после выполнения всех обязательств и ввода в эксплуатацию.