Объекты культурного наследия реставрируются в Иркутске

Вот таким стал старинный дом по улице Радищева в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На последних этапах реставрации сейчас находится четыре объекта культурного наследия в областном центре. Это здания на улицах Карла Либкнехта, 18, Баррикад, 35, Фридриха Энгельса, 19 и Седова, 33. О том, как удаётся восстановить ветхие дома без затрат бюджетных средств рассказал Пётр Елизаров директор АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ).

– АРПИ учреждено администрацией города в 2012 году для реставрации и приспособления к современным условиям деревянных памятников архитектуры, - пояснил Пётр Елизаров. - Каждый объект получает вторую жизнь без привлечения бюджетных средств. В них открываются кафе, магазины, гостиницы. Всего за десять лет работы за счет средств инвесторов в областном центре приведено в порядок и введено в эксплуатацию 20 ветхих и аварийных домов-памятников. Опыт такой работы неоднократно признавался коллегами в других регионах и на российском уровне.

Четыре объекта находятся в стадии завершения работ, ещё десять на подходе. АРПИ подбирает инвесторов на конкурсной основе. Победитель торгов оплачивает выкупную стоимость здания с земельным участком, а также затраты на проектирование, экспертизу, реставрацию. Однако объект переходит в частную собственность только после выполнения всех обязательств и ввода в эксплуатацию. Агентство берет на себя все организационные вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, в том числе подбор лицензированных подрядчиков, технический надзор и ввод объекта в эксплуатацию.

– В Иркутске огромное количество памятников архитектуры и средовой застройки. Из полутора тысяч объектов культурного наследия более семисот –памятники деревянного зодчества. Реновация – один из действенных способов, когда вместо обветшалых домов – фактически трущоб – мы получаем объекты современной инфраструктуры. Это сложный процесс, трудоемкий, затратный, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Мы продолжим поддерживать инвесторов, которые готовы участвовать в сохранении архитектурного облика города.