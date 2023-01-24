83 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус не так опасен, если вакцинироваться. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 24 января в Приангарье официально подтверждено 359 376 случаев заражения коронавирусом. В том числе 83 новых заболевания в течение последних суток. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Надевайте маски в общественных местах, чтобы уменьшить риски заражения. В том числе пользуйтесь средствами защиты в транспорте. Важно применять средства дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться, - добавили в пресс-службе ведомства.

Летальные случаи не были зафиксированы в течение последних суток. Также никто не скончался от сопутствующих коронавирусу недугов. Всего с начала пандемии в Иркутской области выздоровели 354 525 человек. Поскольку в регионе сохраняется холодная погода, риски заражений все еще велики. Важно беречь себя и следить за своим здоровьем.