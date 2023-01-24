Браконьеры получили срок от 5 до 8 лет за охоту на краснокнижных птиц в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске суд вынес приговор семи охотникам за незаконную добычу птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- В суде установлено, что, в 2020 году соучастники, действуя совместно и согласовано, незаконно добывали на территории Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, для последующей их продажи за пределами Российской Федерации, - говорят в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, в период расследования проводился ряд судебных экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, охотоведческая и орнитологическая. Материалы уголовного дела составили 22 тома. Преступная деятельность пресечена органами полиции совместно с УФСБ России по Иркутской области.

Нанесенный браконьерами ущерб оценивается в сумму свыше 2,6 миллиона рублей. В результате по решению суда браконьеры получили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

На данный момент приговор еще не вступил в силу.