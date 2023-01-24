16-летний парень угнал автомобиль у отца и попал в ДТП в Баяндае

Автомобиль нуждается в ремонте после аварии. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

16-летний парень решил прокатиться на автомобиле родителей по поселку Баяндай. По словам матери подозреваемого, отец оставил ключи в замке зажигания, предварительно заведя автомобиль. Так мужчина хотел прогреть транспорт, при этом не планируя куда-то ехать, так как был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Выяснилось, что школьник взял автомобиль отца, когда последний оставил его заведенным для прогрева. В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством, не имея права управления, - добавили в пресс-службе.

Юноша сел за руль, но далеко уехать не смог. Он не справился с управлением и врезался в забор. Автомобиль поврежден, причем значительно. Родителей также привлекли к административной ответственности. Владелец транспортного средства виноват в том, что не оставил машину с ключом в замке зажигания, не подумав о последствиях.