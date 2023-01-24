Иркутский следком возбудил уголовное дело из-за насилия в отношении сотрудников ДПС Фото: ГУ МВД по Иркутской области

СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело из-за насилия по отношению к сотрудникам ДПС. Накануне на Александровском тракте автомобиль съехал в кювет. Водитель автомобиля, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. К месту происшествия сразу выехали сотрудники ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прибывшие на место инцидента инспекторы ДПС обнаружили автомобиль «Мерседес», в салоне которого находились два человека. Водитель оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, вёл себя неадекватно и выражался нецензурной бранью в адрес полицейских, - рассказали в ведомстве.

Бонусом к этому выяснилось, что водитель автомобиля лишен прав, а его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке и находился на заведомо подложных государственных регистрационных знаках.

В результате следователи возбудили дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).