Тактильные копии памятников, храмов и зданий появятся в музее Иркутска для незрячих гостей

Макет памятника Первопроходцам можно найти в музее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Развитие инклюзивной доступной среды в Иркутске получило новое воплощение. Экспонаты музея доступны теперь в том числе и незрячим посетителям. Для них установлены тактильные копии памятников, исторических зданий и храмов города. Об этом сообщает директор Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского Сергей Ступин.

- Тактильные копии основных достопримечательной города позволят незрячим людям получать более полную информацию о значимых объектах архитектуры и культуры областного центра, - отметил Ступин.

Средства на реализацию проекта удалось получить за счет победы в конкурсе «Особый взгляд». Деньги были выделены в рамках грантовой поддержки. Мероприятие проводил благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Его главная задача – делать жизнь людей с ограниченными возможностями как можно более простой и удобной.

Среди объектов представлены Спасская и Богоявленская церкви, Московские ворота, памятник Первопроходцам. Также незрячие посетители могут прикоснуться к таким достопримечательностям как Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова и Мавританский замок.