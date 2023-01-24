Жительница Иркутской области провалилась под лед в Большом Голоустном на Байкале

Поездки на лед могут закончиться плачевно. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Жительница Иркутской области вместе со спутником решила прогуляться по водоему. Одевшись потеплее, пара вышла на лед, не сомневаясь в том, что он выдержит их вес. Скорее всего, для записи видео использовался смартфон. Видно, что пара идет по водоему, но в один момент женщина отходит в сторону и падает в ледяную воду. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Пара, скорее всего, возвращается назад к автомобилю или другому средству передвижения. Женщина спрашивает, что же теперь можно сделать. Мужчина подчеркивает, что видел промоину, поэтому изначально следовало быть осторожнее.

- С 23 января в Иркутской области проходит третий этап акции «Безопасный лед». Для проведения профилактических и надзорных мероприятий на водных объектах региона и в населенных пунктах, граничащих с ними, организована работа 510 патрульных групп численностью более 1,5 тысяч человек, - напоминают в ведомстве.