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НовостиОбщество24 января 2023 10:29

Кемеровчанина осудят в Иркутске за контрабанду более 10 тысяч долларов

Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд
Елена СИНИЦА
Кемеровчанина осудят в Иркутске за контрабанду более 10 тысяч долларов

Кемеровчанина осудят в Иркутске за контрабанду более 10 тысяч долларов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Кемеровской области. Его обвинили в контрабанде крупной суммы денег.

- По версии органа дознания, в декабре 2022 года обвиняемый, вылетающий в Улан-Батор (Монголия), находясь в здании международного аэровокзала Иркутска, прошел в зону таможенного контроля «зеленого» коридора, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию, - рассказывают в ведомстве.

Однако при проверке выяснилось, что мужчина пытался провезти наличные деньги, в эквиваленте превышающие 10 тысяч долларов США.

Теперь прокуратура направила это дело в Октябрьский районный суд Иркутска.