Кемеровчанина осудят в Иркутске за контрабанду более 10 тысяч долларов
Фото: Иван ВИСЛОВ
Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Кемеровской области. Его обвинили в контрабанде крупной суммы денег.
- По версии органа дознания, в декабре 2022 года обвиняемый, вылетающий в Улан-Батор (Монголия), находясь в здании международного аэровокзала Иркутска, прошел в зону таможенного контроля «зеленого» коридора, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию, - рассказывают в ведомстве.
Однако при проверке выяснилось, что мужчина пытался провезти наличные деньги, в эквиваленте превышающие 10 тысяч долларов США.
Теперь прокуратура направила это дело в Октябрьский районный суд Иркутска.