Лжесотрудники пожарного надзора активизировались в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области вновь начали орудовать мошенники. Первыми под удар попали предприниматели Братска. Им звонили лжеинспекторы государственного пожарного надзора и запугивали карательными проверками. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 20 января на наш номер телефона поступил звонок с информацией о том, что у нас 23 января будет проверка по пожарной безопасности и что за нами будет закреплен инспектор. Нам предложили купить пакет документов по пожарной безопасности, который стоит 6 тысяч 680 рублей. Приобретая пакет документов, бизнес якобы полностью освобождается от проверок, - делится предприниматель из Братска Наталья Филиппова.

Она смогла записать разговор с мошенниками, чтобы рассказать, как именно они пытаются воздействовать на потенциальных жертв. В частности, они не отвечают четко на вопрос, перебивают собеседника и запугивают административным преследованием. Более того, они все время повторяют «оплатите» и «приобретите».

Подполковник внутренней службы Владимир Мироманов рассказал, что учреждение не оказывает подобные финансовые услуги, а возможных проверках сообщает заранее.