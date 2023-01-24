Жителя Бурятии буду судить за убийство возлюбленной кухонным ножом

Убийство произошло в обычный день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следком Бурятии возбудил уголовное дело против мужчины, который убил свою возлюбленную. Теперь суд должен решить, какое наказание может получить мужчина. В ноябре прошлого года он употреблял алкогольные напитки в своем доме в селе Чесан. Началась перепалка, слово за слов, в дело пошел нож. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

- По данным следствия, обвиняемый схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею женщины. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Мужчина до приезда следственно-оперативной группы скрыться не пытался и оставался на месте происшествия, - добавили в ведомстве.

46-летний мужчина даже не пытался скрыться. Он ждал приезда сотрудников правоохранительных органов. Уголовно дело с подтвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Его рассмотрят по существу. Если обвиняемого признают виновным, то он может получить до 15 лет лишения свободы.