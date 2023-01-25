До -16 потеплеет в Иркутске 25 января днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 января 2023 наконец-то перестанет быть холодной. Сегодня утром хоть показатели и держатся чуть ниже отметки в -30 градусов, то днем уже потеплеет. Синоптики Иркутского Гидрометцентра поделились с КП-Иркутск, что в среду ожидается всего -16…-18 градусов.

Погода в Иркутске 25 января 2023

- Погода в Иркутске 25 января 2023 будет с переменной облачностью, выпадет слабый снег, - добавляют метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, нормальное – 729 миллиметров ртутного столба, а вот влажность пониженная – 69%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 25 января ожидается с переменной облачностью, пройдет небольшой снег, скорость воздушных масс до 5-10 м/с. Днем в Приангарье -16…-21, в низинах до -30. Теплее 25 числа на западе региона, до -9…-14. Холоднее – в Катангском и северо-восточных районах, там -30…-35, местами до -40.

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