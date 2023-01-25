Пробки в Иркутске 25 января 2023 утром достигли 8 баллов. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 25 января 2023 утром сковали городские магистрали. Заторы в областном центре достигли восьми баллов.

Пробки в Иркутске 25 января 2023 утром

- Пробки в Иркутске 25 января 2023 утром 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 11 часам достигнут 4 баллов.

Затруднено движение со стороны Ленинского района по улице Сурнова, трудно добраться до Глазковского моста, движение сложное также на Иркутном мосту. Подъездные пути к Академическому мосту также на картах с пробками расцвечены красным цветом. Есть небольшие заторы на улице Старо-Кузьмихинская в Свердловском районе. Также трудности имеются на улицах Пискунова, Советская, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта.

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