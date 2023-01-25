55 самых опасных участков дорог для обгона назвали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье за последние три года причиной ДТП выезд на встречную полосу становился 800 раз. В этих автоавариях погибли 248 человек, из которых 11 были еще детьми. Пострадали еще 1400 сибиряков. Сотрудники ГИБДД провели анализ и озвучили самые опасные автодороги для совершения обгона в регионе. Результатами они поделились с КП-Иркутск.

- Максимальная тяжесть последствий от таких дорожных инцидентов наблюдается на автодорогах федерального значения, - говорят инспекторы. - На них трагически скончались более 80 граждан, что составило больше половины от общего количества погибших за три года. На втором месте региональные автодороги, на которых погибло свыше 60 человек.

На третьем месте – муниципальные дороги, погибших из-за лобовых столкновений больше тридцати. Кстати, статистика сообщает о том, что за последние три года именно 2022 стал рекордсменом по числу столкновений из-за выездов на встречку. Таких в минувшем году зарегистрировано 278, погибли 87 человек, еще 483 получили травмы различной степени тяжести.

- Самой аварийной из федеральных стала автодорога Р-255 «Сибирь», там погибло во встречных столкновениях почти сто участников ДТП, - говорят полицейские. - На втором месте А-331 «Вилюй», число жертв на которой меньше в два раза, и на третьем – Р-258 «Байкал».

Отмечается, что погодные условия не играют решающего фактора в этой проблеме. В 82% случаев таких происшествий была ясная погода без осадков. Также в более чем половине смертельных случаев дорога была сухой.

КОНКРЕТНО

55 самых опасных для обгона участков на дорогах Иркутской области

55 самых опасных для обгона участков на дорогах Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

55 самых опасных для обгона участков на дорогах Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

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