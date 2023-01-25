У 79 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе продолжаются заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 79 сибиряков. Общее число всех выявленных случаев инфицирования с начала пандемии таким образом достигло 359455. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Увы, продолжаются и летальные исходы течения болезни. За минувшие 24 часа от COVID-19 скончался один человек, еще один с таким же диагнозом умер от иных тяжелых заболеваний.

Общее число жертв пандемии на 25 января составляет 9806: коронавирус стал причиной смерти 8868 из них, еще 938 человек имели в анамнезе и другие болезни, которые и привели к их кончине.

За все время распространения новой коронавирусной инфекции выздоровел в регионе уже 354661 человек.

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